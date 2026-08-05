Nuevo giro de guión en el tiempo en Vigo: Regresa el sol

La nubosidad y las precipitaciones registradas en el primer tramo de semana quedan atrás para dar paso al sol. Hoy la ciudad ha amanecido con cielos completamente despejados.

El cambio de tónica ya se notó especialmente este martes, momento en el que el contraste térmico fue notorio, especialmente, con una subida de temperaturas por la tarde.

Hoy miércoles el anticiclón mantendrá los cielos limpios. Las temperaturas oscilarán entre los 18 de mínima y los 27 de máxima. Con todo, para mañana jueves se espera un repunte de los mercurios, que pasarán a marcar un valor máximo de 32.

Para rematar la semana, el viernes se esperan nubes altas y un ligero retroceso de los termómetros, que marcarán 28 grados en su parte más alta. La mínima se quedará en 17.