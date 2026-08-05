Guía: Todo sobre el eclipse en Vigo

Falta poco, apenas una semana, para asistir a un evento astronómico excepcional: Un eclipse. Ocurrirá el próximo 12 de agosto, día en el que la luna pasará por delante del sol y proyectará su sombra sobre la tierra.

En Galicia, según la zona en cuestión, se asistirá a un eclipse total o parcial. Este último se prevé que sea el fenómeno que ocurra en Vigo. Por lo anterior, son muchas las entidades públicas y privadas que se han sumado, ya sea distribuyendo gafas homologadas u organizando actividades paralelas, a la celebración de este evento único.

¿Cuándo, exactamente, ocurrirá el eclipse parcial en Vigo?

Según información difundida por la Xunta de Galicia, la hora del eclipse en Vigo será las 19:32:52, mientras que este fenómeno finalizará a las 21:23:45. El punto álgido se producirá a las 20:30:10. La magnitud será del 0.99, lo que viene a decir que quedará un aro del 1% visible. La altura del sol será de 12° en el momento del eclipse, antes del atardecer y el Azimut Sol de 279° indica su localización al oeste.

¿Desde qué puntos autorizados se podrá presenciar el eclipse en Vigo?

Los concellos se encargan, tras valorar datos alusivos a seguridad, movilidad y accesos; de transmitir la información a la Xunta de Galicia y a la Delegación del Gobierno sobre los puntos seguros e idóneos para que el público general pueda asistir a este fenómeno. Según trasladó la pasada semana el propio regidor olívico, Abel Caballero, será posible sumarse a este fenómeno en los siguientes puntos: Monte Alba, Cabo Estai, zonas y viviendas con vistas a las Islas Cíes, Bouzas (paseo), mirador de A Madroa, Monte do Castro, Samil y mirador Paseo de Alfonso.

Paseo de Bouzas Xornal Vigo

¿Qué lugar de Vigo no cuenta en la actualidad con el visto bueno para divisar el eclipse?

Se trata del Monte da Guía que, pese a ser uno de los lugares más altos y, a priori, óptimos para asistir a este tipo de eventos, ha sido descalificado por parte de las autoridades competentes. A Guía está incluido en un listado provisional de 29 emplazamientos que no cuentan con el visto bueno para contemplar el fenómeno. En este sentido, se presume que no ha reunido los requisitos de seguridad, movilidad y accesos, entre otras cuestiones.

Seguridad y gafas homologadas

Entidades públicas y privadas se han volcado en la entrega de gafas homologadas para divisar el eclipse, que también pueden adquirirse en las ópticas de la ciudad.

El Concello de Vigo, en el marco de las actividades paralelas que ofrece en el espacio Vigo Nature, entregará más de 5.000. El regidor, Abel Caballero, recordó que "el daño y las consecuencias de observar el eclipse sin las gafas adecuadas pueden ser muy severas". En este sentido, apuntó que no valen otros elementos que no sean las lentes oficiales y homologadas, como radiografías u otros.

Dos jóvenes con las gafas homologadas para el eclipse total de sol DGA

Con todo, se recomienda cotejar con personal especializado -ópticos y optometristas u oftalmólogos- el código de homologación oficial.

La certificación que recomienda la Xunta, que sugiere la adquisición de las lentes a distribuidores de confianza, es la ISO 12312-2. El ente autonómico recuerda que solo se deben emplear si están en buen estado, es decir, sin rascaduras ni perforaciones.

¿Qué tiempo hará en Vigo para el eclipse?

Según MeteoGalicia, las primeras previsiones apuntan a que el miércoles, 12 de agosto, habrá una probabilidad de sol del 75%. Por el momento, las posibilidades de lluvia se reducen a un 20%.

Actividades paralelas

Este fenómeno ha traído consigo decenas de actividades paralelas de carácter lúdico y didáctico en Vigo y alrededores.

En las Illas Atlánticas de Galicia se realizarán observaciones diurnas y nocturnas, en las que se pondrá a disposición de las personas participantes material óptico de última generación y equipos electrónicos. En concreto, durante el turno de mañana las acciones serán entre las 13:30 y las 14:00 horas y se centrarán en la observación solar, mientras que, por las noches, habrá observación astronómica en sentido estricto -entre las 23:30 horas y las 01:30 horas-.

Playa de Rodas, Islas Cies. Cedida

La programación llegará a Cíes, en donde se realizarán actividades del 1 de agosto al 1 de septiembre. En el caso de Ons, que ya celebró actividades temáticas en julio con medio millar de personas, la actividad se retomará en agosto los días 12, 13 y 14. Las acciones en Cortegada y en Sálvora se concentrarán alrededor del día 12 de agosto.

En Vigo Nature se programaron unas 40 actividades relacionadas con la difusión didáctica en torno a este evento astronómico. Lo anterior con el objetivo de "saber, conocer y poder presenciar" el evento. "Se trata de preparar a la ciudadanía ante los riesgos de mirar directamente al sol, sin daño ocular", precisó Caballero.