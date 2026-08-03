Mar de Ons refuerza los trayectos por mar entre Cangas y Vigo con motivo de O Marisquiño

La naviera Mar de Ons reforzará el servicio de conexión por mar entre Vigo y Cangas con motivo de O Marisquiño 2026, que tendrá lugar en varias localizaciones de la ciudad olívica entre el jueves 6 y el domingo 9 de agosto.

Más concretamente y según han precisado, la naviera realizará un regreso especial de Vigo a Cangas a las 23:30 horas durante los cuatro días. Además, ofrecerá el servicio habitual entre Cangas y Vigo los días jueves 6 y viernes 7, con la primera salida de Cangas a las 07:00 horas y con viajes cada media hora hasta las 22:00 horas. Los viajes desde Vigo se iniciarán a las 07:30 horas, con barcos cada media hora hasta las 22:30 horas.

Para el sábado 8, los interesados contarán con los horarios habituales del servicio en fin de semana, con barcos cada hora desde Cangas, desde las 07:00 hasta las 22:00 horas y desde Vigo, desde las 07:30 hasta las 22:30 horas.

El domingo 9, los trayectos tendrán lugar cada hora comenzando el primero a las 08:00 horas desde Cangas y hasta las 22.00 horas y cada hora desde Vigo, saliendo el primer barco a las 08:30 hasta las 22:30 horas.