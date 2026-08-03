Caballero dice que Balaídos estará acabado "en tiempo y forma" para ser sede del Mundial

Continúan las obras en la grada de Gol, en el Estadio de Balaídos. El regidor olívico, Abel Caballero, anunció este lunes que esta misma semana -el miércoles- se alzará el segundo tramo de la malla que sostiene la cubierta.

Serán 16 tramos: Seis en la parte delantera y 10 en la trasera. "Ya estaremos a final de este año con la grada de Gol completamente terminada", avanzó Caballero.

Por otro lado, el alcalde olívico anunció que ya se está trabajando en la ampliación de Marcador para cubrir "en tiempo y forma" el objetivo de que Vigo sea sede del Mundial de Fútbol 2030. "Mejor que muchos candidatos, pero la Federación está sembrando dudas y diciendo falsedades, como ya hicieron en otra ocasión", censuró Caballero. "Pero estamos en tiempo y forma para tener 43.000 espectadores y ser sede del mundial", anotó.