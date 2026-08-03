Agosto viene con lluvia: La semana arranca con precipitaciones en Vigo

Tras un julio caluroso y estable en lo meteorológico, parece que el mes de agosto traerá de vuelta a una vieja conocida: La lluvia, que ya ha hecho acto de presencia esta mañana en la ciudad olívica en forma de orballo.

Eso sí, a lo largo de todo el día de hoy se podrían producir chubascos, por lo que será necesario salir de casa con un paraguas bajo el brazo y una chaqueta "por si acaso". Y es que la sensación térmica por momentos es de frío, aunque la previsión de MeteoGalicia apunta a que, en ciertos momentos del día, se podría llegar a unos confortables 27 grados.

Mañana martes, día 4 de agosto, se prevé que los chubascos pasen a orballo. Las temperaturas, por contra, oscilarán entre los 18 y los 26 grados.

De cara al ecuador de la semana habrá un cambio de tónica. Parece que el anticiclón ganará la batalla y devolverá el sol a Vigo. Las temperaturas permanecerán estables.