Moaña (Pontevedra) celebra su XXVIII Festa do Mexilón poniendo en valor sus más de 3.300 bateas

La XXVIII Festa do Mexilón se celebra en la localidad de Moaña, que este domingo ha acogido el pregón de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quien ha puesto en valor el "vínculo indisoluble" entre Moaña y la actividad marítima.

La responsable autonómica ha señalado que decir Moaña es "pensar inmediatamente en el mar". "Un mar que lleva siglos alimentando a familias, creando riqueza con mucho esfuerzo y escribiendo historias de valentía", ha indicado. Villaverde ha recordado, además, que en la localidad "convergen" la pesca, el marisqueo, la acuicultura, la industria transformadora y los astilleros dentro de una misma cadena mar-industria de referencia.

Un reconocimiento a los bateeiros y bateeiras

La titular autonómica del área de Mar aprovechó la fiesta para poner en valor el trabajo de las bateeiras y bateeiros, ya que detrás de cada mejillón que llega a la mesa hay "muchas manos curtidas por el salitre, que saben esperar y que nunca le han perdido el respeto al mar". También ha recordado el "papel pionero" de la localidad en el desarrollo de la mitilicultura gallega hasta llegar al momento actual, en el que "más de 3.300 bateas dibujan las rías".

Finalmente, Villaverde ha agradecido la invitación a la Asociación de Mulleres de Moaña y ha remarcado el "esfuerzo solidario y la constancia de sus integrantes para mantener viva" una de las "grandes citas gastronómicas y populares" de la comarca.