El Gran Vía de Vigo repartirá gafas para ver el eclipse de sol: Cómo conseguirlas

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo repartirá gafas homologadas para ver el eclipse solar que ocurrirá el próximo 12 de agosto, día en el que el sol quedará oculto en un 99,3% de su superficie.

Para sumarse a este acontecimiento, el centro comercial regalará gafas homologadas para la observación solar a los primeros miembros del Club de los Disfrutones que se identifiquen mostrando la aplicación Club de los Disfrutones en el Punto de Información (Planta 0). La promoción estará disponible desde el 1 al 12 de agosto, o hasta agotar existencias.

Las gafas entregadas cumplen la norma internacional ISO 12312-2:2015 y cuentan con el marcado CE, certificaciones que garantizan que han sido diseñadas específicamente para la observación de estos fenómenos y que cumplen con los requisitos europeos de seguridad para este tipo de productos.

Las personas que todavía no formen parte del Club de los Disfrutones podrán registrarse gratuitamente descargando la aplicación y dándose de alta para acceder tanto a esta promoción como al resto de ventajas exclusivas del programa de fidelización.