Plan de asfaltado en Vigo: 23 calles de la ciudad y más de 800.000 euros de inversión

El regidor olívico, Abel Caballero, dio cuenta este sábado de la actuación en más de una veintena de calles de la ciudad dirigidas a la mejora del firme. Se extiende a la zona centro y a nueve parroquias y cuenta con una partida de más de 800.000 euros.

Más concretamente, se mejorarán calles en Cabral, Lavadores, Zamáns, Teis, Valladares, Matamá, San Xoán y Alcabre. El plazo de ejecución es de tres meses.

Por otro lado, el Consistorio aprobará los proyectos para 119 calles más: "Vamos a actuar en 372 calles por 26 millones de euros", concluyó el regidor.