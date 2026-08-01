Hallan en Salvaterra (Pontevedra) unos restos óseos que podrían pertenecer a un asesinado en la guerra del 36

Una excavación arqueológica programada para los pasados 27 y 31 de julio en el cementerio municipal de Chan da Ponte, en Salvaterra, ha permitido localizar un enterramiento con restos óseos que, según fuentes municipales, podrían corresponder a una de las personas cuya localización se perseguía en esta actuación.

El Ayuntamiento de Salvaterra de Miño, que agradeció el trabajo desarrollado por todas las personas y entidades implicadas en esta intervención, pretende avanzar en el conocimiento de la historia local.

Los trabajos, promovidos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del Baixo Miño, Condado y Louriña y el Ayuntamiento de Salvaterra de Miño, fueron ejecutados por la empresa Breogán Arqueología y financiados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El objetivo de la intervención era la búsqueda de los restos de Bernardo Bernárdez y Delfín Rey, asesinados en julio y diciembre de 1936, respectivamente, así como de una tercera víctima de identidad desconocida, hallada en estado de descomposición en la orilla del río Miño en enero de 1937.

Los trabajos se centraron en el antiguo cementerio civil, en una superficie de unos 30 metros cuadrados situada en la parte trasera del cementerio viejo y en el entorno de la antigua casa de autopsias. Como resultado de la intervención se localizó un único enterramiento, correspondiente a un ataúd que contenía los restos óseos de una persona todavía sin identificar.

Varón de 50 años

Fernando Serrulla, médico y antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA), realizó, en el momento de la exhumación, una primera valoración de los restos, concluyendo que podrían corresponder a un varón de unos 50 años con aparentes signos de traumatismo violento en el cráneo. Por las características observadas, no se descarta que puedan corresponder a Delfín Rey, al ser la única de las personas buscadas cuya edad y características físicas resultarían compatibles con los restos localizados.

La identificación definitiva dependerá ahora de los resultados del estudio antropológico-forense y de los análisis genéticos, ya en marcha, que permitirán determinar en los próximos meses la identidad de la persona exhumada.