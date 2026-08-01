As Illas Atlánticas de Galicia ofrecerán actividades astronómicas gratuitas coincidiendo con el eclipse

Coincidiendo con el fenómeno del eclipse de sol del próximo 12 de agosto, As Illas Atlánticas de Galicia y, especialmente, Cíes, acogerán distintas actividades astronómicas de carácter gratuito impulsadas desde la Xunta de Galicia. Las mismas se prolongarán hasta el primer fin de semana de septiembre.

Por décimo año consecutivo, la Federación Galega de Astronomía y Radioastronomía (Fegar) -con la colaboración y apoyo del personal del Parque Nacional-, dirigirá y coordinará las acciones de dinamización previstas para difundir los valores que, desde 2016, acreditan este espacio como destino turístico Starlight. Este sello lo obtienen aquellos lugares con condiciones óptimas para la contemplación de los cielos estrellados.

Observaciones

Durante las diferentes jornadas se realizarán observaciones diurnas y nocturnas, en las que se pondrá a disposición de las personas participantes material óptico de última generación y equipos electrónicos. En concreto, durante el turno de mañana las acciones serán entre las 13:30 y las 14:00 horas y se centrarán en la observación solar con el fin de acercar a los asistentes a la importancia que tiene en la meteorología planetaria, entre otros.

La observación astronómica en sentido estricto se desarrollará por las noches, de 23:30 horas a 01:30 horas, tal y como ha recogido Europa Press, con charlas al frente de expertos en las que se ahondará en los vecinos estelares más próximos, en los calendarios astronómicos que empleaban las civilizaciones antiguas y en la información que nos aporta la luz que acercan.

La programación llegará a los cuatro archipiélagos, aunque la oferta se concentrará en Cíes, donde se realizarán actividades de 1 de agosto al 1 de septiembre. En el caso de Ons, donde a lo largo del mes de julio ya se realizaron 15 jornadas en las que participaron 650 personas, la actividad se retomará en agosto los días 12, 13 y 14. Las acciones en Cortegada y en Sálvora se concentran alrededor del día 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de sol y con la lluvia de estrellas fugaces Perseidas o lágrimas de San Lorenzo.