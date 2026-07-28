Estos son los vuelos que Caballero quiere para Vigo: "Xunta y Diputación son unos puferos no pagadores"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, no cesa en su empeño por ampliar el listado de vuelos con salida desde la terminal de Peinador. Este martes ha vuelto a pedir a Xunta y Diputación que financien, a tercios, estos servicios. "Siguen sin querer pagar", ha vuelto a insistir.

El primer edil vigués pide para el aeropuerto olívico conexiones con Londres, París, Barcelona (refuerzo), Bilbao, Sevilla, y Valencia. "Yo no les voy a pedir a los ciudadanos de Vigo que con sus impuestos paguen vuelos de ciudadanos de Pontevedra", ha insistido Abel Caballero. "La Xunta lo que quiere es que lo hagamos así. Yo entiendo que no lo tendrá que pagar Cangas o Moaña, pero entonces tendrán que pagar la Xunta y la Diputación", anotó.

Por otro lado, Caballero calificó la idea de la publicidad en destino como "una necedad". "La Xunta y la Diputación ya se quedan calladas porque saben que era una excusa para no pagar vuelos en Vigo", afeó Caballero. "En Santiago la Xunta financia vuelos con cuatro millones de euros. En Coruña, el Consorcio de Turismo contrata y la Diputación aporta. Pero, además, Inditex le aporta una cantidad", añade.

El alcalde vigués quiso ir más allá poniendo como ejemplo Asturias, Cantabria -en donde los gobiernos autonómicos pagan- u otros puntos en los que es la Diputación la que financia en parte este servicio, en palabras del regidor, como Granada o Almería. "¿Y aquí? No quieren que Vigo tenga vuelos, pero lo llevaremos a todas partes. La Xunta y la Diputación son unos puferos no pagadores", concluyó.

Respuesta del PP de Vigo

Desde el PP de Vigo han acusado a Caballero de "salir con uno de sus audios enlatados a decir más mentiras". Han añadido, además, que el primer edil vigués se va de los plenos en los que su propio grupo "lleva una y otra vez mociones sobre el aeropuerto" y prefiere, han añadido, "enviar audios enlatados en lugar de hablar allí".

Por otro lado, los "populares" han ratificado que "la Xunta y la Diputación de Pontevedra van a aportar fondos para Peinador, tal y como han comprometido hace tiempo". Sin embargo, han acusado a Caballero de "no cumplir" y "no atreverse a decirle a Aena que baje las tasas aeroportuarias".

Por último, el PP cree que el alcalde de Vigo no dialoga: "¿Sabe cuál es la principal diferencia entre lo que hacen en el resto de Galicia y también en el resto de España? Que todas las demás administraciones dialogan, colaboran y avanzan. No como ocurre en Vigo, donde su alcalde se ha quedado solo, buscando confrontaciones y enviando audios enlatados en lugar de debatir en el pleno o buscar consensos".