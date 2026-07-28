Vigo inaugura la mayor infraestructura hidráulica de Galicia: Para 500.000 habitantes

Tras una inversión de 23 millones de euros, el Concello de Vigo y Aqualia inauguraron este martes la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable de O Casal. Más de 150 personas asistieron al acto, presidido por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y por el director de Aqualia en España, Lucas Díaz.

La nueva estación está situada en la vanguardia, especialmente, por contar con un innovador sistema de membranas de ultrafiltración. Se trata de una solución pionera para el abastecimiento de una gran ciudad y que permitirá ofrecer agua de la máxima calidad, adelantándose a las exigencias de la nueva directiva europea en este sentido.

La estructura prestará servicio a más de 500.000 habitantes de los cinco municipios abastecidos desde O Casal, lo que la convierte en la principal infraestructura hidráulica de Galicia. En este sentido, posee una superficie de filtrado de 80.640 m2, equivalente a 11 campos de fútbol. Además, los tubos son equiparables a la distancia entre Plaza de España y Plaza América.

Caballero defendió la "calidad excepcional" del agua de Vigo gracias a una infraestructura que también abastecerá a otros seis concellos del área. Con todo, instó a iniciar de manera inmediata estudios para la construcción de una nueva presa.