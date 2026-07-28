El Monte da Guía, en Vigo: Punto excluido para ver el eclipse del 12 de agosto

El Monte da Guía no formará parte del listado de emplazamientos autorizados para contemplar el eclipse previsto para el próximo 12 de agosto. Son, en total, 29, los lugares que no cuentan con el visto bueno de Xunta y Delegación del Gobierno -entre ellos, la Torre de Hércules en A Coruña, Monte Pindo en Carnota, Fuciño do Porco en O Vicedo, la Fervenza do Toxa en Silleda y Monte da Guía en Vigo-.

El listado es provisional y está integrado por las zonas que no cumplen requisitos de seguridad, movilidad y accesos, entre otras cuestiones, y es la Xunta la que remite a la Delegación del Gobierno la información, tras recibirla de los ayuntamientos.

Del lado contrario, por el momento son 85 puntos de observación los reconocidos por la Xunta e integrados en la planificación nacional de la Secretaría de Estado de Seguridad, que se incrementarán, según ha recogido Europa Press, a lo largo de estos días tras ser analizados.

Tras una reunión este martes con las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, representantes del Ministerio de Transportes, la DGT y Aemet, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha destacado que es "imprescindible" respetar los puntos de exclusión.

Por el momento son 29: ocho en A Coruña, 17 en Lugo, uno en Ourense y tres en Pontevedra. En la provincia de A Coruña, además de Torre de Hércules, están incluidos como punto de exclusión las islas de San Pedro, Pedrido (Bergondo), Monte Pindo, mirador de Cabana, A Berberecheira y la playa de Carnota (en Carnota) y las furnas de Oleiros.

En cuanto a Lugo, figuran en la lista de exclusión el castillo de Castro de Ouro en Alfoz, A Anguieira, Monte Comado, Monte Cornería, Monte Pebanor y Santo Estevo do Ermo (en Barreiros), la explanada del Parque dos Condes en Monforte, los miradores de Tixoso, As Laxes y Moreiras, el puente Río Sor y el de O Porto, así como Fuciño do Porco (en O Vicedo), una zona próxima a la ermita de San Marcos en Sarria y los acantilados de Papel, Punta da Mansa y Faro Roncadoiro (en Xove).

También quedan excluidos la pista de montaña en mirador de San Martín en A Rúa (Ourense), Xestoso y la Fervenza do Toxa en Silleda (Pontevedra) y el Monte da Guía en Vigo.

Puntos reconocidos

Los puntos reconocidos para la observación se distribuyen por provincias de la siguiente manera: 33 en A Coruña, 31 en Lugo, 15 en Pontevedra y seis en Ourense.

La Delegación del Gobierno precisa que corresponde a los ayuntamientos identificar los puntos para que posteriormente la Xunta los revise y los comunique con el fin de trasladar la documentación a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Los esfuerzos se están centrando, indica, en la gestión de concentraciones de personas, la movilidad y el tráfico, el riesgo de incendios, las posibles limitaciones de cobertura móvil y la atención adecuada a visitantes nacionales e internacionales.