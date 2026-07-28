La delegada de la Xunta en Vigo acusa al Concello de abandonar a las personas sin techo

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo ha salido al paso de las acusaciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que culpa a la Xunta de Galicia de una mala gestión y mantenimiento de la nueva estación de autobuses -la de Vialia- y además sugiere que habría personas sin hogar durmiendo en estas instalaciones.

Ana Ortiz ha calificado estas declaraciones de "sorprendentes" y ha mostrado su preocupación porque el alcalde "no sepa que la emergencia social y las personas sin techo deben ser atendidas por los servicios municipales. Habla como si esto no fuera con él. Lo que deberían hacer es atender a las personas sin techo y darles un lugar donde dormir y evitar que malvivan en las inmediaciones de una infraestructura pública dedicada al transporte de viajeros".

La concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, no tardó en responder a las declaraciones de la representante autonómica en Vigo asegurando que Ortiz quiere "usar maniobras de distracción" y recordó que el Plan Autonómico de Protección a las Personas Sin Hogar "es competencia de la Xunta". "Hablamos no de emergencias sociales, sino de problemas estructurales", precisó Aguiar. "También es competencia de la Xunta el chabolismo y la infravivienda, tal y como recoge la normativa. Que no echen balones fuera".