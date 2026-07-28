"¿Pero cómo tienen los baños cerrados?": Caballero denuncia la gestión de la Xunta en Vialia

"En una situación de dejadez absoluta". Así se encuentra, según Abel Caballero, la nueva estación de autobuses de Vialia, en Vigo, servicio dependiente de la Xunta de Galicia.

El primer edil vigués aseveró que las quejas son continuas: "Las estamos recibiendo todos los días. Los usuarios dicen que está sucia, que los baños están cerrados. ¿Pero cómo los baños cerrados? ¡Una estación de autobuses no tiene baños! ¡Y la gente tiene que ir a Vialia a los del tren!", ha censurado el regidor. "¡Es una auténtica calamidad! Las pantallas no funcionan, hay gente que duerme allí... La Xunta tiene que garantizar su buen funcionamiento, la salubridad y la limpieza, y no lo está haciendo", añade.

Sobre la estación de la Avenida de Madrid, en desuso, Caballero apostilló: "Es una catástrofe y lo sabe todo Vigo, pero es que la nueva es peor. La vieja está cerrada, pero la nueva está abierta y por allí pasan todos los días miles de personas. En un sitio donde no hay baños, está todo sucio. Esto es la Xunta de Galicia en esta ciudad, una calamidad", ha concluido.