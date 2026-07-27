La Xunta confirma que las playas de Rodas y Figueiras vuelven a ser aptas para el baño

La Xunta de Galicia ha comunicado al Concello de Vigo que las playas de Rodas y Figueiras, en las islas Cíes, vuelven a ser aptas para el baño, después de que los últimos análisis realizados en sus aguas hayan ofrecido resultados favorables.

Las nuevas muestras, tomadas en las últimas horas dentro del seguimiento específico establecido por las consellerías de Sanidade y Medio Ambiente e Cambio Climático, presentan valores normales de enterococos intestinales y Escherichia coli y que no suponen ningún riesgo para la salud de los bañistas.

A la vista de los resultados y de acuerdo con la legislación vigente sobre la calidad de las aguas de baño, se puede levantar la recomendación de no bañarse, una decisión que ya ha sido trasladada al Concello de Vigo.

La Consellería de Sanidade mantendrá el seguimiento habitual de la evolución de la calidad microbiológica del agua dentro del Programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Galicia.