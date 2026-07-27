La viguesa Cesáreo Vázquez inicia su transformación: Costará 1,8 millones de euros

Cesáreo Vázquez se suma al listado de calles en Vigo que cambiarán su aspecto en los próximos meses por medio de proyectos de renovación y humanización. En este caso, la intervención contará con un presupuesto de 1,8 millones de euros.

En concreto, las obras han empezado por una primera fase que comprende los números 75 y 159. Con todo, la actuación está incluida en una más amplia de transformación integral, que contará con un presupuesto de 4,2 millones de euros.

El regidor de Vigo, Abel Caballero, explicó que se mejorarán todas las redes. También se cambiarán los colectores antiguos para garantizar un funcionamiento eficiente de la red. En este sentido, se tratará de solventar los problemas relacionados con continuas roturas, filtraciones y pérdidas de agua.

Esta actuación permitirá avanzar en la humanización completa de Cesáreo Vázquez para convertirla en un espacio moderno y dotarla de condiciones urbanísticas y servicios propios de una calle renovada.