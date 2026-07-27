Louzán pone fecha para la inclusión de Vigo como sede del Mundial 2030

Vigo ya conoce cuándo sabrá si finalmente se convertirá en candidata para ser sede del Mundial 2030 que organizan España, Portugal y Marruecos.

Lo ha desvelado Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que participó este domingo en la inauguración del campo de San Mateo de Ponteareas.

"Hace casi 50 años tuvimos dos sedes, A Coruña y Vigo, y vamos a trabajar para conseguir que ahora sea Vigo. Está previsto que en septiembre la FIFA elija las sedes definitivas e incluya a Valencia y a Vigo", explicó Louzán en declaraciones a la TVG, y añadió que será en 2027 cuando "se cerrarán las que serán definitivamente las ciudades candidatas".

El presidente de la RFEF también destacó la gran temporada del fútbol gallego en todas las categorías y tuvo palabras para Borja Iglesias, primer gallego campeón del mundo de fútbol, al que destacó por "liderar el vestuario en algunas ocasiones porque es una persona con mucho dinamismo".

Por último, apostó porque la Copa del Mundo, tal y como advirtió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "se va a quedar mucho tiempo" en España porque "estamos en condiciones, con estos jugadores y este cuerpo técnico, de volver a ganar el Mundial".