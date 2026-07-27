Alerta amarilla en Vigo: las altas temperaturas serán de nuevo protagonistas

La Playa de Samil, en Vigo, este lunes por la mañana. Treintayseis

Vigo arranca la semana con alerta amarilla por altas temperaturas, que se extenderán por todo el litoral de la provincia de Pontevedra y el Baixo Miño.

Según la previsión de MeteoGalicia, este lunes los termómetros alcanzarán los 33 grados de máxima. Entre las 12:00 y las 19:00 horas serán los momentos más calurosos del día, con las temperaturas por encima de los 30 grados.

Además, la madrugada del lunes al martes repetirá la noche "caribeña" que ha dejado este domingo, con mínimas que no han bajado de los 20 grados.

De cara al martes, habrá un ligero descenso de temperaturas, con 30 grados de máxima y 19 de mínima.

A partir del miércoles, la entrada de la niebla matutina dejará los termómetros en máximas de 24 grados y la previsión es que no se superen los 26 grados durante el fin de semana, con la llegada del mes de agosto.

Así, este lunes las playas de la ciudad, como Samil, han empezado a llenarse de gente desde la mañana para intentar resguardarse del calor cerca del mar.

Alerta naranja

La Xunta de Galicia activó para este lunes el nivel de alerta naranja en el interior de Pontevedra y a lo largo de esta mañana se han ido recogiendo altas temperaturas a lo largo de la provincia.

Así, varios municipios del litoral han superado los 28 grados y Ponte Caldelas incluso ha alcanzado los 30.4 grados. Le siguen Cercedo-Cotobade, con 29.7º; Poio, con 28.4º; Vilanova de Arousa, con 28.1 ºC; y Fornelos de Montes, también con 28.1 ºC.

La previsión de Meteogalicia es que Pontevedra pueda alcanzar una temperatura máxima de 34 grados a lo largo de la jornada.