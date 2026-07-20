El Tribunal Superior redistribuirá plazas en Vigo para dar salida a la ejecución de sentencias civiles

Una redistribución de las plazas de funcionarios: Es la solución al problema de la ejecución de sentencias civiles en la ciudad olívica que se plantea por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Así lo ha señalado el presidente del Alto Tribunal gallego, Ignacio Picatoste, tras reunirse esta mañana con el nuevo presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, Manuel Ángel Pereira. En la reunión también se abordaron otras cuestiones relacionadas con las necesidades de los juzgados de la urbe olívica.

Así, de las 19 nuevas plazas anunciadas para toda Galicia, la urbe recibirá un magistrado para Civil, otro para la Audiencia, la recuperación del Juzgado de Instrucción número 8 y otra para Mercantil. No obstante, insistió Picatoste, todos estos órganos estaban ya reforzados por el TSXG e intentará buscar medidas para mantener esos refuerzos en la medida de lo posible.

Con todo, de la reunión se extrajo que el nuevo modelo de organización judicial no se puede implantar en seis meses. Será, por contra, una implantación "dinámica" y se podrá modificar a medida que se detecten necesidades.

Preguntado por los problemas de acústica en una de las principales salas de la Ciudad de la Justicia de Vigo, ha dicho el presidente del TSXG que le consta esta situación y que se está buscando la mejor manera para solucionarlo: "No vamos a dejar que quede en el olvido. Hasta que no se solucione estamos pendientes", ha sentenciado.