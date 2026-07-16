Interceptan en Vigo a tres furtivos con centollos y nécoras en una zona rocosa de Bouzas

Un operativo de vigilancia integrado por agentes de la Unidad Fénix de Drones -de la Policía Local de Vigo- interceptó a tres personas en la zona de Bouzas realizando prácticas de furtivismo.

El dispositivo, coordinado con LEVX (Torre Aeropuerto de Vigo), fue planificado tras analizar las tablas de mareas y fases lunares más favorables para la práctica del marisqueo y captura ilegal de especies marinas.

Así, unos minutos después de iniciarse el operativo, en torno a las 00:45 horas de la noche, las cámaras térmicas del sistema aéreo detectaron movimientos sospechosos y uso de linternas en una zona rocosa situada en las inmediaciones del puente de la VG-20, a su paso por Bouzas, en donde se comprobó la presencia de personas en la zona.

Se confirmó, posteriormente, que dos varones y una mujer realizaban actividades de marisqueo no autorizadas entre las rocas. Por lo anterior, se procedió a la identificación de estas personas, las cuales presentaban indicios de haber estado en contacto con el agua, portando una bolsa de color negro con centollos y nécoras, cargamento con un peso aproximado de nueve kilogramos.

Según fuentes de la Policía Local, los agentes devolvieron a su hábitat natural las especies recuperadas. Posteriormente, fueron propuestos para sanción -remitida a la Consellería do Mar- los tres furtivos. Se les acusa de vulnerar la Ley de Pesca de Galicia.