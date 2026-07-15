Vigo tiene ocho viviendas turísticas por cada una para alquiler residencial

El Grupo Municipal Nacionalista en el Concello de Vigo urgirá en el próximo consejo de la Xerencia Municipal de Urbanismo la puesta en marcha de un Plan de Control e Inspección de las Viviendas de Uso Turístico en la ciudad para tratar de "frenar su impacto en la crisis de la vivienda".

En un comunicado, el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha advertido de que la proliferación de pisos turísticos supone "un fenómeno ultraespeculativo" que está reduciendo la oferta de alquiler residencial y, a su juicio, contribuye a la escalada de precios de la vivienda. Según sus cifras, en Vigo existen en la actualidad cerca de 2.200 pisos turísticos registrados frente a las 281 viviendas disponibles para alquiler residencial. "Ahora en Vigo hay casi ocho pisos turísticos por cada vivienda disponible para alquiler residencial", ha lamentado. "El gobierno de Abel Caballero lleva años mirando para otro lado, permitiendo un avance descontrolado de los pisos turísticos que solo beneficia los intereses de rentistas y, sobre todo, de grandes grupos inmobiliarios", ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press.

Para Igrexas, este "boom especulativo" está detrás de una "parte importante" de la tensión que sufre el mercado de la vivienda con un "aumento insoportable" de los alquileres.