La gaviota, símbolo de Vigo, coge oxígeno en las Islas Atlánticas: Aumenta la población en un 35%

Según datos de la Xunta de Galicia, la gaviota patiamarilla, símbolo vigués, ha aumentado su población en el último año. En este sentido, se registró un 35,5% más de ejemplares que con respecto al periodo anterior.

Así se puso de manifiesto en la reunión que el patronato del Parque Nacional mantuvo este miércoles y que estuvo dirigido por la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz.

Así, Díaz puso de manifiesto en su intervención que, durante el periodo 2025/2026 se registraron un total de 6.072 parejas en los cuatro archipiélagos del parque, frente a las 4.480 contabilizadas en el tramo precedente.

Según la directora xeral, "as Illas Atlánticas seguen a ser un dos refuxios máis importantes para as aves mariñas do norte peninsular". Además, añadió que el trabajo de seguimiento y conservación que se realiza en el parque es clave para garantizar la buena salud de las poblaciones.

En el caso de la gaviota, Ons ha registrado un mayor repunte de su población: un 71,3%, es decir, se ha pasado de 659 a 1.129 parejas. Sálvora, por su parte, se mantiene como el lugar de mayor volumen de población y se consolida como el núcleo de mayor actividad reproductora del parque, con 3.707 parejas.

En Cíes, anotan desde la Xunta, el incremento de la especie se mantiene "estable", mientras que en donde más adolece es en Cortegada.