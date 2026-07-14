Vigo pone la primera piedra de la nueva Rúa Mondariz, en Coia: "Una transformación total"

Vigo suma una nueva humanización en el barrio de Coia, concretamente, en la Rúa Mondariz, en donde esta mañana el regidor local ha llevado a cabo su ritual "vigués" para poner la primera piedra a una obra presupuestada en más de 700.000 euros.

En los próximos meses, los operarios actuarán a lo largo de 130 metros de vial para alcanzar una "transformación total", en palabras del regidor de Vigo, Abel Caballero. "Una humanización del altísimo standing", apostilló.

En la intervención se plantará una decena de árboles y se introducirá nuevo mobiliario urbano. Además, se renovará el sistema lumínico y se reestructurará el aparcamiento para hacerlo más eficiente. "En unos pocos meses estará acabado y seguiremos haciendo humanizaciones en Coia, y en otros lugares", concluyó Caballero.