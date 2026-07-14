Una empresa se encargará de definir las edificaciones de la futura Plaza de España en Vigo

El Concello de Vigo continúa con la tramitación de la futura Plaza de España. En este sentido, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este martes la gestión del estudio de detalle correspondiente a la zona 3, ubicada entre Pizarro y Puerto Rico. El objetivo del mismo será definir la ordenación volumétrica y las condiciones estéticas de las edificaciones.

Con respecto a lo anterior y siguiendo las recomendaciones del Concello, la promotora realizó una invitación a "varios equipos de arquitectos" para la elección del mejor proyecto para implantar en una parcela "tan importante". Álvaro Romero Arquitectos fue el equipo ganador.

Fruto del convenio se estableció la cesión de 800 metros cuadrados en la parcela de Plaza de España y otra de 184 metros en Puerto Rico.

El PXOM determina que parte del espacio deberá ser destinado a superficie peatonal y zonas verdes. Además, el proyecto constructivo se ordenará en dos bloques, siete plantas y bajo y cubiertas. El 85% de la parcela será, por contra, de uso público.