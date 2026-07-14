El Concello de Vigo dice que es responsabilidad de la Xunta autorizar conciertos en los chiringuitos

Nuevo capítulo dentro de la polémica prohibición de los conciertos en los chiringuitos playeros de la ciudad olívica. El Concello ha insistido este martes en su "voluntad" de que estas celebraciones se desarrollen con "total normalidad", aunque obedeciendo, en todo caso, a la legislación vigente.

Por lo anterior y en el transcurso de esta semana, el Consistorio brindará a los hosteleros responsables de las concesiones playeras información alusiva a la normativa actual, precisando que, para las actividades de espectáculo público, en la mayor parte de los casos será necesario tramitar la autorización ante la administración pertinente, "que es la Xunta de Galicia".

Y es que, tal y como continuaron desde el ente local, "lo anterior obedece a que el espacio en el que se quiere desarrollar la actividad está, en la mayoría de los casos, en zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) o de servidumbre del mismo DPTM, espacio de titularidad y uso público regulado por la Lei de Costas.

Una vez que lo anterior se cumpla, el Concello se comprometerá a trabajar a los efectos de la autorización: "A aposta do Concello de Vigo polas actividades culturais e de ocio é inequívoca pero sempre dentro do estrito cumprimento da lei", concluyen.