Fin de las alertas por calor y Vigo se prepara para una semana con nubosidad

Imagen de la playa de Samil, a 12 de julio de 2026 Treintayseis

Las altas temperaturas de las últimas semanas han protagonizado el inicio de las vacaciones de muchos vigueses y viguesas, que verán como las nubes irán tomando el cielo olívico durante los próximos días.

El litoral de Vigo se ha despertado este domingo con niebla y viento, aunque los 26 grados de máxima que prevé Meteogalicia para esta jornada ha animado a muchos vecinos y vecinas a acercarse a sus arenales favoritos.

Según la agencia meteorológica gallega, cielos con nubes y claros cubrirán la ciudad olívica durante los próximos días. La nubosidad se incrementará a lo largo de este domingo y se prevé que culmine en precipitaciones este lunes por la mañana.

Ahora bien, las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas en descenso ligero y máximas sin cambios. En concreto, los termómetros alcanzarán los 26 grados, que permitirán disfrutar de actividades al aire libre sin dificultades.

En lo referido a la calidad del aire, se espera que mejore de un grado regular a un grado favorable.

Fin de las alertas por calor

La Xunta ha dado por finalizada este domingo la alerta por posibles efectos del calor sobre la salud. Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego, Galicia estará bajo la influencia de una baja relativa situada al oeste de la península ibérica desde este domingo.

Esto provocará que la masa de aire cálido se desplace hacia el este y que en Galicia entre aire atlántico, más fresco y húmedo, lo que provocará una notable suavización de las temperaturas.