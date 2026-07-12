Estudiantes del CSM Vigo se concentrarán este martes para protestar contra los recortes de la Xunta

Los estudiantes del Conservatorio Superior de Música (CSM) de Vigo han hecho un llamamiento a los músicos de la ciudad para unirse a su manifestación del próximo 14 de julio. Mostrarán su rechazo a los recortes pretendidos por la Xunta de Galicia en este centro educativo.

Los estudiantes han organizado una concentración musical que empezará a las 11:00 horas en Príncipe, con cuatro puntos de parada: farola de Urzáiz, Zara, el Sereo y Praza da Princesa. En cada punto habrá agrupaciones musicales tocando, pancartas y recogidas de firmas para explicar la situación del conservatorio.

En concreto, denunciarán la decisión de la Consellería de Educación, que firmó el pasado 3 de junio una modificación de la Relación de postos de traballo (RPT). Esta medida, según los estudiantes, pretende suprimir dos plazas del personal de administración y servicios, así como reducir el horario del centro a la mitad.

Tras la concentración musical, los estudiantes protagonizarán junto a sindicatos y ciudadanos una manifestación que partirá a las 12:30 horas de la farola de Urzáiz hasta Praza da Estrela. Allí se encuentra la sede de la Delegación de la Xunta en Vigo y los organizadores pretenden montar una mini banda reivindicativa para hacer el mayor ruido posible.