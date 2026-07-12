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Estudiantes del CSM Vigo se concentrarán este martes para protestar contra los recortes de la Xunta
La Asociación de Estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Vigo ha hecho un llamamiento a los músicos de la ciudad para participar en la manifestación del próximo 14 de julio
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Los estudiantes del Conservatorio Superior de Música (CSM) de Vigo han hecho un llamamiento a los músicos de la ciudad para unirse a su manifestación del próximo 14 de julio. Mostrarán su rechazo a los recortes pretendidos por la Xunta de Galicia en este centro educativo.
Los estudiantes han organizado una concentración musical que empezará a las 11:00 horas en Príncipe, con cuatro puntos de parada: farola de Urzáiz, Zara, el Sereo y Praza da Princesa. En cada punto habrá agrupaciones musicales tocando, pancartas y recogidas de firmas para explicar la situación del conservatorio.
En concreto, denunciarán la decisión de la Consellería de Educación, que firmó el pasado 3 de junio una modificación de la Relación de postos de traballo (RPT). Esta medida, según los estudiantes, pretende suprimir dos plazas del personal de administración y servicios, así como reducir el horario del centro a la mitad.
Tras la concentración musical, los estudiantes protagonizarán junto a sindicatos y ciudadanos una manifestación que partirá a las 12:30 horas de la farola de Urzáiz hasta Praza da Estrela. Allí se encuentra la sede de la Delegación de la Xunta en Vigo y los organizadores pretenden montar una mini banda reivindicativa para hacer el mayor ruido posible.