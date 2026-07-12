El barrio de Vigo que busca ser la nueva zona de moda: una inversión de 280.000 euros para un macroparque infantil

El barrio de Lavadores, en Vigo, contará, si todo avanza según lo previsto, con un nuevo macroparque infantil entre los meses de marzo y abril de 2027. Las obras ya han comenzado y, en palabras del alcalde, Abel Caballero, será "el macroparque más grande que va a haber en Vigo y, seguramente, uno de los más grandes de España".

Con una inversión aproximada de 280.000 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, el macroparque infantil de Finca Matías ya está en construcción. Este nuevo espacio de ocio ofrecerá a las familias un lugar moderno e innovador, con varias zonas de juego pensadas para el disfrute de los niños y niñas de diferentes edades.

"Finca Matías, un gran pulmón verde e de lecer en Vigo"

El barrio de Lavadores, en Vigo, ya ha iniciado la cuenta atrás para estrenar uno de los espacios de ocio infantil más ambiciosos de la ciudad. El nuevo macroparque infantil de la Finca Matías ya está en obras y, si se cumplen los plazos previstos, estará finalizado entre los meses de marzo y abril de 2027.

El proyecto, que supondrá una inversión de 280.000 euros, dio un gran paso el pasado martes con la colocación de su primera piedra. Durante el acto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró que será "el macroparque más grande que va a haber en Vigo y, seguramente, uno de los más grandes de España".

El nuevo recinto estará diseñado para que niños y niñas de diferentes edades puedan disfrutar de un espacio adaptado a sus necesidades. Para ello, contará con dos grandes áreas diferenciadas: una destinada a los más pequeños y otra pensada para los de mayor edad, con juegos y elementos específicos para cada franja.

Uno de los aspectos más llamativos será su diseño, formado por 22 rectángulos que confluyen en un mismo vértice y crean un espacio continuo de juego. Esta distribución permitirá una mejor conexión entre las distintas zonas, favoreciendo la movilidad y el disfrute de todas las familias.

El proyecto no solo transformará el parque infantil, sino también su entorno. La actuación incluirá nuevas zonas ajardinadas, plantación de césped, pantallas vegetales, nuevos ejemplares arbóreos y medidas de protección para la vegetación ya existente. También se instalarán nuevos sistemas de riego.

Con este proyecto de un nuevo macroparque infantil, Lavadores ganará un nuevo punto de encuentro para todos sus vecinos, así como para personas del resto de zonas de Vigo que quieran disfrutar de este espacio.