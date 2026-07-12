Accidente múltiple esta noche en Vigo: tres coches implicados y tres personas heridas

Susto nocturno en las afueras de Vigo. Este domingo de madrugada ha tenido lugar un accidente en la carretera N-555, en el que han estado implicados tres coches y tres personas han resultado heridas.

En concreto, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 6 de la carretera, a la altura de la parroquia de Cabral. Según ha relatado el 112, un particular ha alertado del suceso sobre las 00:30 horas.

El vecino de Vigo alertó de un accidente con tres coches implicados y, asimismo, señaló que los heridos estaban todos accesibles, pero necesitaban asistencia médica.

Como explica Europa Press, el 112 puso los hechos en conocimiento del personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local. Además, informaron a los Bomberos de la ciudad olívica y a los efectivos de Protección Civil.

Con todo, los profesionales sanitarios confirmaron el traslado de tres personas al centro hospitalario de referencia.