Vecinos de O Morrazo (Pontevedra) celebran el archivo del proyecto del parque eólico Arena Power

Vecinos de la comarca de O Morrazo (Pontevedra) han celebrado este sábado el archivo del proyecto de parque eólico que Arena Green Power planeaba construir en estos municipios. La Xunta de Galicia completó en marzo este proceso.

La decisión ha trascendido este sábado a través de un comunicado de la Plataforma Eólicos no Morrazo Non, que ha recogido la respuesta del Gobierno gallego a una iniciativa parlamentaria presentada por el BNG, a la que Europa Press ha tenido acceso.

Según ha explicado la organización ciudadana, en enero tuvo conocimiento del inicio del trámite de archivo del expediente por parte de la Xunta. Lo supo también gracias a la respuesta a una solicitud de información realizada, al igual que esta última, por el diputado nacionalista Paulo Ríos.

Entonces, el colectivo anunció que seguiría la evolución del proceso y, a través de Ríos, hizo otra solicitud de información, de la que han recibido respuesta esta semana.

En ella, la Consellería de Medio Ambiente ha indicado que los expedientes sobre la implantación de parques eólicos de Arena Green Power en Moaña y Vilaboa "fueron archivados en marzo de 2026, tras recibir el desistimiento del expediente en enero de 2026 por parte del promotor".

"Satisfacción" de la plataforma

La plataforma se ha mostrado "satisfecha" porque, a su modo de ver, "la movilización ha dado resultado". En este sentido, ha recordado que, desde su fundación en otoño de 2021, ha desarrollado un "ingente" trabajo de información a colectivos y sociedad en general, así como diversos actos de protesta.

El colectivo ha asegurado que ese trabajo ha contribuido a generar "un profundo rechazo social" ante un proyecto que incluía la instalación de 13 aerogeneradores, además de una torre de vigilancia y una subestación con las correspondientes líneas eléctricas de evacuación.

"Este trabajo ha servido para demostrar que no íbamos a permitir que nos espoliasen nuestra comarca y para tumbar el proyecto", ha expresado el coordinador del colectivo, Xosé Ramón Millán, que ha criticado la "poca agilidad" de la Xunta por no haber informado del archivo en marzo.