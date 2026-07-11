Nuevo paso para la construcción de la senda peatonal y ciclista que conectará Vigo y Nigrán

Nuevo paso para la construcción de la nueva senda peatonal y ciclista que conectará Vigo y Nigrán. La Xunta ha recibido 14 ofertas para las obras de esta vía que recorrerá los 14,14 kilómetros de la carretera autonómica PO-325.

Como recoge Europa Press, la actuación tendrá un plazo de ejecución de 18 meses y permitirá habilitar un eje de movilidad sostenible a lo largo de esta vía autonómica. Así, se reformulará y completará la senda existente y se incorporarán además otras actuaciones que reforzarán la seguridad vial.

De esta forma, se habilitará una senda continua de 3 metros de ancho y de uso compartido para peatones y ciclistas que comenzará en el entorno del barrio de Navia y se prolongará hasta el núcleo urbano de Nigrán.

Gracias a una inversión de 5,3 millones de euros, esta vía conectará zonas como Coruxo, Oia, Saiáns, Priegue, Panxón, Patos, Praia América y A Ramallosa.

Además, se mejorarán los cruces; se instalará nueva señalización e iluminación; se reorganizarán los espacios y mejorarán los pavimentos; y se habilitarán zonas de descanso con mobiliario urbano y aparcabicicletas, entre otras actuaciones.

También, se prevé la construcción de dos nuevas glorietas para reforzar la seguridad vial: una en el punto kilométrico 2+550, en Vigo, y otra en el cruce de Monte Lourido, entre Praia América y A Ramallosa, en el punto kilométrico 14+650.

Con todo, se espera que la senda beneficie a una población de más de 300.000 personas, así como a los visitantes y peregrinos que recorren el Camino Portugués por la Costa.