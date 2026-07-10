Vigo ultima una propuesta para construir 600 viviendas en Guixar

La Zona Franca de Vigo ha anunciado este viernes que está ultimando una propuesta de planeamiento en el ámbito de Guixar-Santa Tegra para el desarrollo de más de 600 viviendas, de las que 450 van a ser viviendas protegidas en régimen de alquiler y a precio asequible.

Así lo ha confirmado el alcalde, Abel Caballero que, junto al delegado de Zona Franca, David Regades, y la teniente de Alcalde, Carmela Silva, ha visitado la zona, y ha remitido un audio a los medios para informar sobre esta iniciativa.

Para Regades, "la propuesta no sólo es un hito de futuro, sino una apuesta de presente para un desarrollo urbanístico de ciudad moderna, un modelo de urbe reflejo de la sociedad global actual".

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacó que la actuación "es una apuesta por una nueva forma de desarrollo urbanístico. Es un modelo de ciudad en el que impulsamos viviendas de alquiler a precio tasado, buena arquitectura, zonas verdes, espacios dotacionales. Una forma entera de entender este desarrollo en Teis".

"Tratamos de que Zona Franca centre su actividad en el problema más importante que tiene este país, problema importante en la ciudad de Vigo, porque la Xunta lo desatendió completamente", ha asegurado Caballero, que ha señalado que la actuación contempla la recuperación de elementos del "pasado industrial" de la zona y la creación de zonas verdes.

La propuesta técnica

El proyecto plantea una estructura clara para las siete parcelas de resultado del ámbito, con un esquema idéntico de distribución por plantas, tanto para vivienda libre como protegida, variando sólo las alturas, con el fin de integrar las edificaciones en el contexto urbano existente.

La planta baja estará reservada en su totalidad para el uso terciario y comercial, creando un gran zócalo dinámico que dará vida a las calles del barrio, a modo de "soportal" y la primera planta se destinará por completo a uso residencial, actuando como transición. A partir del segundo piso será un edificio en altura, elevando su estructura, destinada a uso residencial.

En cuanto a la parcela donde se ubican las naves protegidas, zona de carácter singular, se reconvertirá por completo para albergar un uso exclusivamente terciario que contará con más de 3.000 metros cuadrados de superficie. Esta dotación comercial e industrial histórica se integrará respetando el valor patrimonial de las antiguas construcciones, dotando a Teis de un nuevo y vanguardista motor de actividad económica, empleo y servicios esenciales que complementará de forma equilibrada este nuevo "ecobarrio residencial".

El objetivo, en cuanto a fases de desarrollo, es el de un plazo estimado de 36 meses para tener aprobado el PERI y el PU, que irán de forma paralela a la adquisición de terrenos. Los equipos técnicos de Zona Franca junto con estudios externos trabajan ya para avanzar y ultimar la redacción de la propuesta de planeamiento urbanístico, con el fin de encajar de forma viable los requisitos de edificabilidad del Plan Xeral (PXOM) en un entorno condicionado por una compleja orografía, niveles freáticos y fuertes diferencias de cotas en el terreno.

También se está trabajando para poder iniciar las tramitaciones en el Concello de Vigo a la mayor brevedad, pues se trata de un sistema de actuación fijado por el Plan Xeral de iniciativa privada y mediante compensación, para arrancar la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI).