La Navidad de Vigo ya está en marcha: el Concello destina 610.000 euros a la ornamentación

La Xunta de Goberno Local de Vigo ha aprobado este viernes la segunda prórroga del contrato de ornamentación e instalación de elementos decorativos luminosos, con una inversión de 610.000 euros.

Según anunció el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el contrato contempla la instalación de 31 elementos figurativos luminosos, además de 13 sets decorativos que se repartirán por algunas de las principales calles de la ciudad, como Policarpo Sanz, Príncipe, Eduardo Iglesias, García Barbón y el Casco Vello.

Asimismo, se instalarán seis grandes estructuras luminosas transitables, que permitirán a los visitantes recorrer su interior. Estas se ubicarán en Policarpo Sanz, Gran Vía, Vía Norte, el Paseo de Alfonso y O Berbés.

La actuación se completará con 12 instalaciones decorativas de tamaño medio, que también se distribuirán por distintos puntos de la ciudad, con especial presencia en el Paseo de Alfonso y O Berbés.

"Vamos a seguir con la Navidad", concluyó el alcalde, quien adelantó que el programa navideño contará con "más novedades".