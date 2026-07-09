Vigo 'planta' a la Diputación en la reunión para abordar la prórroga del convenio de Finca Matías

Reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio entre Diputación y Ayuntamiento de Vigo para construir un macroparque en la Finca Matías Deputación de Pontevedra

El gobierno municipal de Vigo no ha comparecido a la reunión de la comisión de seguimiento del convenio para construir un macroparque en la Finca Matías. El encuentro tenía como objetivo abordar la prórroga de dicho convenio, para que el Concello pueda ejecutar los trabajos dentro de plazo.

Como informa Europa Press, el encuentro había sido convocado por lavicepresidenta de la Diputación y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez. En la reunión estaban presentes la propia Sánchez, la diputada provincial de Cooperación Local, María Ramallo, y un técnico de la institución, pero nadie acudió por parte del Ayuntamiento olívico.

Según ha señalado la propia Luisa Sánchez ante los medios, el gobierno municipal alegó problemas de organización interna, ya que valora cambiar a los representantes del Concello en dicha comisión, así como un escaso margen de tiempo en la convocatoria. La vicepresidenta provincial ha rechazado estas explicaciones: la reunión se convocó con más de 48 horas de antelación (el propio convenio establece ese plazo mínimo) y en otras ocasiones, hubo cambios en los asistentes, que se hicieron de un día para otro sin mayor contratiempo.

Al margen de la incomparecencia municipal, Luisa Sánchez ha explicado que debe ser la comisión la que informe sobre la prórroga del convenio. Se trata de una prórroga necesaria porque el acuerdo tiene vigencia hasta finales de este año y la obra de la Finca Matías tiene un plazo de ejecución de 8 meses, pero todavía no ha comenzado según la también portavoz del PP de Vigo —más allá de un acto de colocación de la primera piedra llevado a cabo por el alcalde esta semana, sin representación provincial ni medios—.

Sánchez ha proclamado que, pese a estas trabas, la Diputación "va a seguir invirtiendo" en Vigo y ha pedido al gobierno local presidido por Caballero que tenga "altura de miras" y ponga a las instituciones por encima de los cargos políticos. La vicepresidenta ha defendido que la Diputación está cumpliendo el convenio, ciñéndose a los acuerdos alcanzados y a la legalidad para garantizar que la obra pueda llevarse a cabo, con una inversión provincial de 2,58 millones de euros —el Concello aporta 668.000 euros—.