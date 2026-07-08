Un año de cárcel para una familia que defraudó 164.000 euros con cafeterías de institutos de Vigo EP

Un matrimonio y su hijo, dedicados a la explotación de cafeterías en varios institutos de Vigo y su área, y acusados de defraudar más de 164.000 euros en las cotizaciones a la Seguridad Social, han aceptado la pena de un año de cárcel y multa de 90.000 euros en una vista de conformidad celebrada este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Los procesados han reconocido los hechos y la Fiscalía ha rebajado su petición de cárcel, de tres años y medio a un año de prisión, además del pago de una multa de 90.000 euros. Los tres acusados tendrán que indemnizar a la Seguridad Social en los 164.516,45 euros defraudados, más intereses, y no podrán acceder a subvenciones o beneficios fiscales durante 6 años.

Según informa Europa Press, la pena de ingreso en prisión ha quedado suspendida durante 3 años, ya que ninguno tiene antecedentes penales, y con la condición de que no delincan durante ese tiempo y que paguen la indemnización a la Seguridad Social.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, los procesados desarrollaron entre 2014 y 2022 una actividad empresarial en el ámbito de la explotación de cafeterías en distintos institutos de Vigo, Redondela y Ponteareas, en régimen de concesión otorgada por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta.

El matrimonio y su hijo utilizaron sucesivamente varias empresas familiares con las que operaban en períodos temporales con el fin de eludir el pago de las cuotas a la Seguridad Social y evitar que las deudas acumuladas impidieran acceder a nuevas adjudicaciones públicas.

El padre, administrador del grupo empresarial, con la colaboración de su esposa y de su hijo, llevó a cabo la actividad canalizándola a través de las sociedades Pazmella S.L., Reprepan S.L., Libroverde S.L. y, posteriormente, mediante una empresa unipersonal administrada por el hijo.

Este sistema permitió que las distintas entidades continuaran obteniendo concesiones para gestionar las cafeterías de los institutos IES O Castro e IES A Guía en Vigo, IES Chapela en Redondela e IES Barral en Ponteareas durante los cursos comprendidos entre 2018 y 2022. Posteriormente, se adjudicó este servicio nuevamente a través de la razón social en los cursos 2020-2021 y 2021-2022.

El importe de las cuotas no pagadas a la Seguridad Social fue de 164.516,45 euros, deudas acumuladas por las empresas de la familia.

Tráfico de drogas

Por otra parte, en la jornada de este miércoles, también se han celebrado varias vistas de conformidad en procedimientos por tráfico de drogas.

Así, un joven ha aceptado 3 años de prisión tras ser sorprendido en un operativo policial en un bar de Redondela con varias bolsitas de cannabis y cocaína. La ejecución de la pena (a la que se aplica la atenuante de drogadicción) queda suspendida durante 4 años, a condición de que se mantenga en tratamiento de desintoxicación y que no delinca en ese tiempo.

Igualmente, una mujer ha aceptado 2 años de cárcel por la venta de una papelina de cocaína (la pena queda suspendida durante 2 años a condición de no delinquir) y otro joven ha aceptado 3 años de cárcel por el mismo delito, también con suspensión de la pena.

Otro acusado de tráfico de drogas, sorprendido al volante de su coche llevando cocaína, MDM, cannabis y ketamina, ha aceptado 3 años de prisión.

Otro de los juicios por tráfico de drogas ha quedado a la espera de señalamiento, ya que no ha sido posible un acuerdo entre las partes. Se trata de un procedimiento contra tres acusados de traficar con cocaína, heroína y cannabis, para quienes se piden penas que oscilan entre los 4 años y 3 meses y los 5 años y 3 meses de prisión.

Detención ilegal y agresiones sexuales

Este miércoles también estaba señalado un juicio contra un joven acusado de haber extorsionado a otro porque, supuestamente, le había robado dinero en su casa. Según la Fiscalía, el acusado quedó con la víctima y, amenazándolo con una navaja, lo obligó a conducir a una zona apartada, donde le pinchó con el arma varias veces y lo fotografió desnudo.

La falta de acuerdo para llegar a una conformidad ha hecho que la vista quede pendiente de señalamiento para su celebración. El ministerio público pide condenas que suman 8 años de cárcel.

Tampoco ha habido acuerdo en el caso de un hombre de avanzada edad, acusado de agresión sexual continuada a una niña menor de 16 años. El juicio también ha quedado pendiente de señalamiento, y la Fiscalía pide que sea condenado a 5 años de prisión.

La vista contra otro acusado por agresión sexual, por hacer supuestamente tocamientos a una niña en un parque de Vigo, ha quedado aplazada hasta el 23 de septiembre, por la imposibilidad del procesado para comparecer este miércoles.