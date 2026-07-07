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El Paseo de Granada reabre al tráfico tras cuatro meses cerrado por las obras del Vigo Vertical
El Concello ha recuperado desde esta semana el acceso desde Venezuela, aunque todavía quedan ajustes de señalización y la puesta en marcha de las rampas mecánicas
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El Paseo de Granada de Vigo ya está abierto de nuevo al tráfico después de permanecer cerrado durante cerca de cuatro meses por las obras de humanización y la instalación de las nuevas rampas mecánicas del Vigo Vertical.
Esta reapertura supone que los coches pueden acceder hasta el Concello y bordear la Praza do Rei para acortar la llegada al inicio del Paseo de Alfonso; el cruce con la calle Placer todavía se encuentra cerrado al tráfico.
Fue el pasado 9 de marzo cuando se cortó a la circulación, lo que afectó al acceso habitual hacia el Concello, el aparcamiento de Praza do Rei, Pi y Margall, Torrecedeira y Beiramar, y obligó a desviar la circulación por Camelias y Romil.
El siguiente paso será el de abrir la calle por completo, con la inauguración de los cuatro tramos de rampas mecánicas, una obra que cuenta con una inversión de 3.344.461 euros y una longitud de unos 210 metros, además de capacidad para salvar pendientes de entre el 8,75% y el 10,5%.