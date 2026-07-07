Arrancan las obras del macroparque infantil de Finca Matias, en Vigo

Arrancan las obras del macroparque infantil de Finca Matías, una obra con un presupuesto aproximado de 280.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses. "En abril o marzo estará finalizado y en uso", aseguró el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

"Es el macroparque más grande que va a haber en Vigo y seguramente uno de los más grandes de España", adelantó.

El nuevo espacio contará con dos grandes áreas diferenciadas: una destinada a niños de menor edad y otra para chicos más mayores, con elementos adaptados a cada franja de edad. El diseño está compuesto por 22 rectángulos que se unen en un vértice, creando un espacio continuo de juego.

El alcalde puso en valor la importancia del proyecto, que incorporará nuevas zonas ajardinadas, plantación de césped, pantallas vegetales, nuevos ejemplares arbóreos y medidas de protección para la vegetación ya existente. Además, se instalarán nuevos sistemas de riego para garantizar el mantenimiento de las áreas verdes.

"Era imprescindible porque esta zona no tenía parques ni lugares de juego", señaló, al tiempo que destacó que el objetivo es que todas las áreas de la ciudad dispongan de parques infantiles, zonas para mayores y servicios adecuados.

El proyecto del macroparque se integrará además en una actuación más amplia de mejora de la conexión entre Travesía de Vigo y calle Aragón. En este sentido, el Concello prevé construir tres rampas de acceso con un coste aproximado de 20.000 euros, que se sumarán a las comunicaciones ya existentes mediante ascensor y rampa. Según explicó Caballero, el conjunto de actuaciones previstas en la zona alcanzará una inversión cercana a los cinco millones de euros. El plan contempla también la creación de un espacio verde de paseo y estancia, inspirado en el parque de Castrelos, así como la futura construcción de un pabellón deportivo para atender las necesidades del entorno.

2,58 millones de la Diputación

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, celebra el inicio de las obras. Tal y como recoge el convenio firmado en diciembre de 2024, la institución provincial aporta el 79% de los fondos necesarios para esta mejora en la ciudad (2,58 millones), mientras que el Concello de Vigo completa el presupuesto con el 21% (668.000 euros).

Al respecto, Sánchez vuelve a garantizar la financiación de la Diputación de Pontevedra para esta obra a pesar de que el Concello de Vigo vaya a incumplir el plazo establecido inicialmente para tener los trabajos terminados (30 de septiembre de 2026). Para avanzar en esa línea y sellar una prórroga de un año que permita salvar los fondos, la vicepresidenta ha convocado una reunión de la comisión de seguimiento del convenio para las 11:00 horas de este jueves, 9 de julio, en la sede de Vigo de la administración provincial. La representante de la Diputación en Vigo anima al gobierno municipal a acudir a este encuentro con una actitud constructiva y de colaboración.