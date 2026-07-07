Aprobado el Real Decreto que garantiza el juzgado número 8 de Vigo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto de Creación del Octavo Juzgado de Instrucción de Vigo. Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras una conversación con el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

"Yo dije que se iba a aprobar en el mes de junio y se aprueba a principios de julio, seis días de retraso", celebró Caballero, a la vez que le agradeció a Bolaños "que cumplió lo que había prometido".

De esta forma, el regidor anunció que Vigo ya "tiene garantizado" el juzgado octavo. "Fue mi compromiso con la ciudad y el compromiso del ministro con el alcalde de Vigo", dijo.