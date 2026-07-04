Nueva jornada en Vigo con alerta naranja: hoy, máximas de 37 grados

Tras registrar ayer la temperatura más alta de su historia en el mes de julio, con 39,12 grados en la estación de la Avenida de Madrid, Vigo vuelve a afrontar una jornada que estará marcada por las altas temperaturas.

Según MeteoGalicia, el día ha arrancado a las 09:00 horas con 28 grados y entre las 12:00 y las 18:00 horas, alcanzará los 37 grados de máxima. Además, durante la madrugada del domingo, los termómetros no bajarán de los 23 grados.

Así, desde las 15:00 y hasta las 21:00 horas, está decretada la alerta naranja por altas temperaturas en todo el litoral de la provincia de Pontevedra, así como en el Baixo Miño. Una alerta naranja que seguirá activa para el domingo en el mismo horario.

Ayer, según las mediciones de MeteoGalicia, Salceda de Caselas registró la temperatura máxima de Galicia, con 40,2 grados.