Las obras del macroparque infantil de Finca Matías están "a punto de comenzar" en Vigo

Las obras de construcción del macroparque infantil de Finca Matías "están a punto de arrancar". Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios de comunicación.

Esta actuación se completará con el proyecto de las tres nuevas rampas mecánicas, aprobado el pasado mes de enero, que conectarán Travesía de Vigo con la calle Aragón, Travesía de Vigo 98-100 y Toxal, con una inversión adicional cercana a los 2 millones de euros. En total, el Concello destinará más de 4,76 millones de euros a la transformación integral de esta zona de la ciudad.

Según detalló el regidor, el proyecto contempla la creación de dos grandes áreas diferenciadas separadas por la calle Toxal, así como la adecuación de todos los accesos para garantizar la conexión integral del macroparque. El nuevo espacio incluirá zonas de estancia con mobiliario urbano renovado -bancos, mesas, papeleras y fuentes-, además de la modernización completa de los servicios urbanos.

Las actuaciones abarcan también la renovación del alumbrado público mediante sistemas de alta eficiencia, así como de las redes de saneamiento, abastecimiento de agua, energía, gas y telecomunicaciones. Asimismo, se acometerá el acondicionamiento de cierres y muros existentes.

El alcalde puso en valor la importancia del proyecto, que incorporará nuevas zonas ajardinadas, plantación de césped, pantallas vegetales, nuevos ejemplares arbóreos y medidas de protección para la vegetación ya existente. Además, se instalarán nuevos sistemas de riego para garantizar el mantenimiento de las áreas verdes.

Caballero insistió en la necesidad de llevar adelante esta actuación pese a la oposición mostrada por la Diputación de Pontevedra.

Postura de la Diputación

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, garantizó la firma de la prórroga solicitada por el Concello de Vigo para asegurar la ejecución del nuevo parque infantil, una actuación que cuenta con financiación provincial.

"Debido al retraso acumulado en la tramitación administrativa, el Concello de Vigo solicitó esta semana una ampliación del plazo al no poder completar la ejecución de la obra dentro del período de dos años inicialmente previsto. La Diputación, atendiendo al interés general de la ciudad y con el objetivo de que el proyecto pueda materializarse sin perder la financiación comprometida, accederá a la petición. Quiero tranquilizar a la ciudad y a los vecinos de este barrio. Puedo garantizar que Vigo conservará esos fondos. Mi compromiso es máximo", señaló la vicepresidenta durante una visita al lugar donde se desarrollarán los trabajos.

La institución provincial aporta el 79% de la inversión acordada (2,58 millones de euros), mientras que el Concello completa la financiación con el 21% restante (668.000 euros).

La representante provincial en Vigo informó además de que ha convocado la comisión de seguimiento contemplada en el convenio con el fin de avanzar en la prórroga solicitada. Luisa Sánchez mostró también su interés por abordar el estado de las inversiones actualmente en marcha y conocer la valoración del gobierno local sobre las propuestas realizadas por la Diputación para mejorar diferentes equipamientos de la ciudad, a las que, según afirmó, el Concello no ha respondido.

En esta línea, Luisa Sánchez recordó que esta inversión en Finca Matías es posible gracias a la recuperación de 6,2 millones de euros que impulsó tras su llegada a la Diputación de Pontevedra, una actuación que, según señaló, fue necesaria debido a la falta de ejecución de proyectos por parte del Concello de Vigo.