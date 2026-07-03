Nigrán (Pontevedra) aprueba provisionalmente su PXOM tras casi dos décadas de tramitación

El Concello de Nigrán dio este jueves un paso clave en su planificación urbanística con la aprobación provisional del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en un pleno extraordinario en el que el documento salió adelante con los votos del gobierno local, la abstención del PP y el rechazo del BNG.

La aprobación, sin embargo, no tendrá efectos inmediatos en la tramitación de expedientes, ya que el plan deberá recibir ahora la luz verde definitiva de la Xunta de Galicia, trámite imprescindible en municipios de menos de 50.000 habitantes.

El alcalde, Juan González, calificó la jornada como "un día histórico para Nigrán" y confió en que la administración autonómica resuelva "con la máxima celeridad" para poner fin a las normas subsidiarias vigentes desde 1991. El regidor recordó que el proceso se inició en 2007, que la aprobación inicial llegó en 2013 y que durante años fue necesario completar los informes sectoriales, además de refundir en un único documento las correcciones solicitadas por la Xunta.

El PXOM fue sometido a información pública en 2013, cuando recibió 1.400 alegaciones, y volvió a presentarse en las parroquias en 2023 para resolver dudas y recoger aportaciones vecinales. En ese último proceso se aceptaron 405 sugerencias. El documento definitivo está disponible en la web municipal, en las entidades vecinales y fue explicado a 27 colectivos convocados al Consello Sectorial del pasado 25 de junio.

Uno de los puntos destacados por el gobierno local es la eliminación del vial A Xunqueira-Saiáns, una infraestructura que, según el alcalde, "partía Nigrán" y que ya había sido rechazada por la corporación en 2013. González criticó el voto contrario del BNG y defendió que el Concello gobierna "para la vecindad" y no pensando en los intereses de las promotoras.

El nuevo planeamiento reserva 403.186 metros cuadrados a espacios libres y zonas verdes y 277.034 metros cuadrados a equipamientos. No contempla nuevas áreas empresariales y fija que el 30% de las viviendas que se construyan en nuevos suelos urbanizables sean de protección oficial.

La capacidad residencial prevista es de 5.758 nuevas viviendas, de las que se estima una oferta real de 3.988, en línea con la demanda prevista hasta 2039.

El concejal de Urbanismo, Diego García Moreira, destacó que el plan refuerza los núcleos rurales y elimina el requisito de parcela mínima para construir en esas zonas, sustituyéndolo por otros criterios. "Facilitamos al vecino de toda la vida que pueda construir su vida en sus tierras", resumió.