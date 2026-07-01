Piden ayuda para localizar a una mujer de 75 años desaparecida en Vigo

La plataforma SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta este martes por la desaparición de María P.R., una mujer de 75 años desaparecida desde el pasado 29 de junio en Vigo.

Según la descripción aportada, la mujer mide 1,60 de estatura y es de complexión delgada, el pelo marrón claro, ojos marrones y lleva puesto un pantalón de lunares.

Desde la plataforma solicitan la colaboración ciudadana para localizarla. En caso de tener información sobre la desaparición de María P.R. se pueden poner en contacto con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868286726 o el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.