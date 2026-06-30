Vigo iza la bandera azul de Samil: "El agua de esta playa está impoluta"

Samil ha izado este martes su bandera azul en un acto en el que ha participado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y representantes de los equipos de limpieza y socorrismo.

"Aquí, en Samil, un fin de semana puede haber 35.000 personas y, por tanto, la complejidad de mantener una playa como esta con bandera azul", ha destacado Caballero, que ha trasladado su felicitación a los trabajadores que hacen posible mantener este distintivo.

El regidor ha reivindicado que "todo el agua de esta playa está impoluta", y ha sido crítico con el sistema de otorgamiento y mantenimiento de las banderas azules, que "tiene que cambiar". "No podemos estar como en el siglo XIX, este sistema de que un año antes haces, y después rehaces; esto se hace en tiempo real, porque tenemos mecanismos de funcionamiento en tiempo real", ha incidido.

Caballero también ha puesto en valor las 12 banderas azules de Vigo, la ciudad de España con más distintivos, además de 14 senderos azules.