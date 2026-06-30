"Normalizada" la situación en las playas de Vigo tras el vertido ocurrido este lunes

La playa de Santa Baia, en Alcabre, ha recuperado la normalidad después de que este lunes se produjese un vertido "bastante fuerte" de aguas fecales que obligó al Concello a prohibir el baño.

La avería de una bomba de alivio fue la causa del vertido y, aunque los operarios municipales repararon la instalación el día de ayer, el Gobierno local mantuvo la prohibición de bañarse hasta esta mañana.

Según fuentes municipales consultadas por Treintayseis, ya se ha recuperado la normalidad, por lo que se ha abierto de nuevo a los bañistas en una jornada en la que el calor volverá a ser protagonista, con termómetros que podrían alcanzar los 31 grados.

Según fuentes de la Policía Local consultadas por Europa Press, fue sobre las 15:00 horas cuando varias llamadas advirtieron a los agentes de la situación, desplazándose al punto los policías. Usuarios de los arenales han comentado a la agencia que el olor era perceptible en la zona.