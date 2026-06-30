EU, Sumar y Verde-Equo pactan unos "mínimos" para presentarse juntos a las municipales de Vigo

Esquerda Unida, Movemento Sumar Galicia y Partido Verde-Equo presentan un acuerdo de mínimos para avanzar hacia una candidatura con la que concurrir a las municipales de Vigo en 2027 Europa Press

La izquierda estatal buscará volver a tener representación municipal en las próximas elecciones municipales de Vigo. Esquerda Unida, Movemento Sumar Galicia y Partido Verde-Equo han presentado este martes un "acuerdo de mínimos" para configurar una candidatura conjunta, un pacto que está "abierto" a sugerencias y aportaciones de los ciudadanos, organizaciones, sindicatos, etc.

Así lo han explicado Guillermo Crego y Teresa Marchante de Esquerda Unida, y Gloria Alonso de Sumar Galicia. Como recoge Europa Press, han remarcado que "no se quieren cometer los errores del pasado" y, por eso precisamente, se ha comenzado por poner las bases del proyecto y no por hablar de cabezas de listas o liderazgos.

A partir de este acuerdo, con varias líneas e ideas básicas fundamentales, se llevará a cabo un proceso de "escucha" para sumar aportaciones, sugerencias e ideas que enriquezcan dicho proyecto. El objetivo es conseguir que Vigo sea una ciudad sostenible, verde, con una movilidad accesible, con servicios públicos fuertes y con atención a las personas más vulnerables.

El documento, han señalado, defiende una ciudad apartada del "modelo de los grandes anuncios" y de la propaganda institucional, para centrarse en las necesidades reales de los vecinos. También pretende huir "del rifirrafe político". "Este acuerdo es una buena noticia para los votantes de izquierdas de Vigo, para que sepan que tienen una alternativa real", ha explicado Crego.

Los ejes prioritarios de ese proyecto son el acceso a la vivienda digna, una "mejora radical" del transporte urbano, la defensa de los servicios públicos, la "transición ecológica real" y las garantías de los derechos sociales y feministas. "No estamos aquí para hablar de sillones, sino de solucionar los problemas reales de la gente", han defendido.

Sobre la ausencia de Podemos en este acuerdo, han señalado que, aunque hubo contactos, el partido morado está "en otro proceso" y no han querido pronunciarse sobre su posicionamiento. En cualquier caso, han insistido en que el acuerdo es una "invitación" para que la gente se sume.