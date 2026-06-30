Nueve y diez años de cárcel para los acusados de introducir más de 650 kilos de cocaína por el Puerto de Vigo

Los cuatro acusados de introducir 651 kilos de cocaína en palés de bananas por el Puerto de Vigo han sido condenados a penas de entre nueve y 10 años de cárcel. Así lo ha considerado la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Los magistrados consideran a los cuatro procesados miembros de una organización dedicada a la introducción en España de cocaína procedente de Sudamérica. Como recuerda Europa Press, los sospechosos fueron detenidos el 26 de abril de 2023, cuando fue interceptado un camión con 651 kilos de cocaína, lo que supone un valor de 25,5 millones de euros en el mercado negro.

Según relata la Audiencia, "se llevó a cabo una investigación acerca de una trama de personas estructurada y sostenida" entre los meses de julio de 2022 y abril de 2023. El objetivo del grupo criminal era introducir "cargamentos de cocaína disimulados en la carga lícita de contenedores de tránsito comercial provenientes de América del Sur, a través, entre todos, del puerto de Vigo".

A raíz de información de cooperación policial internacional, se pudo conocer que los miembros de la organización utilizaban la terminal portuaria olívica para sustituir "los palés cargados en origen con cocaína por otros idénticos a los transportados para garantizar que la operación no fuese descubierta".

El tribunal considera probado que la estructura organizativa estaba dirigida por una persona no enjuiciada y que semanas antes, en marzo de 2023, se realizó un primer envío de contenedores de plátanos en uno de los cuales se habían introducido palés con cocaína, que fue incautada ya en Colombia.

Después, en abril de ese año se envió un segundo cargamento, que estaba siendo seguido gracias a la intervención de agentes encubiertos "debidamente autorizados". También se considera probada la llegada del contenedor al puerto de Vigo y la intervención del camión con los palés, así como los informes periciales que confirmaron la sustancia y su pureza.

Condena a diez años de prisión

La Sala ha rechazado las cuestiones previas por falta de acreditación de vulneración grave de derechos o de provocación, entendiendo que la actuación policial fue meramente investigadora y que las posibles deficiencias formales no contaminan la prueba.

De esta forma, condena a uno de los acusados a diez años de prisión y al pago de una multa de 70 millones de euros; a otro de los sospechosos, respecto al cual tiene en cuenta la agravante de reincidencia, a diez años y siete meses de prisión y al pago también de 70 millones de euros; y a cada uno de los otros dos acusados, le impone nueve años de prisión y una multa de 50 millones de euros.

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). No fue enjuiciado el cabecilla de la trama, Damián G.U., porque está en paradero desconocido.