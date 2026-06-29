El juzgado número 8 de Vigo se retrasa y se aprobará "en las próximas semanas"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado este lunes que el Gobierno central prevé aprobar en las próximas semanas el decreto que incluirá la restitución del Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad. De esta forma, no estará aprobado para el mes de junio, como había adelantado el regidor.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero ha explicado que mantuvo este lunes en Madrid un encuentro con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien le trasladó que ya ha recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el decreto. Según el regidor, en estos momentos se está elaborando la versión definitiva del texto normativo.

El alcalde ha señalado que el ministro le ha confirmado que el decreto será aprobado "de forma inminente" y que en él se contempla la recuperación del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo. Tras el encuentro, Caballero ha expresado su satisfacción por la decisión y ha subrayado la importancia de este avance para la ciudad.

Críticas del PP

Las declaraciones de Caballero han sido criticadas por la presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, quien ha recordado que en los últimos meses se han manejado diferentes fechas para la aprobación del decreto, que han ido variando desde previsiones en 2025 hasta los meses de mayo y junio de 2026. "El alcalde de Vigo ya ha incumplido demasiados plazos", denunció la popular.

Desde el PP de Vigo sostienen que esta situación está teniendo consecuencias en la carga de trabajo de los juzgados de la ciudad, que, según apuntan, se encuentra ya en niveles elevados.

Asimismo, la portavoz popular ha reclamado al Ministerio de Justicia que ofrezca explicaciones claras sobre los plazos reales para la aprobación del decreto y la puesta en marcha del nuevo juzgado. "El Ministerio de Justicia debe aclarar ya cuánto va a durar esta situación, que rompa su silencio y ofrezca certezas a los jueces de nuestra ciudad", sentenció Sánchez.