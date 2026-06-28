Localizan el cuerpo sin vida de una mujer de avanzada edad en Bembrive, en Vigo

Imagen de Vigo en el vídeo de promoción de Fitur.

Domingo trágico en la parroquia de Bembrive, en Vigo. Una persona encontró el cuerpo sin vida de una familiar de avanzada edad en un regato de la localidad, según han informado fuentes del 112 Galicia.

Esta misma persona alertó a Emerxencias sobre las 13:40 horas de la aparición del cadáver. Según la información facilitada, la mujer se había precipitado por un terraplén situado en las proximidades de su vivienda hacia un regato, en el Camiño da Pedrosa.

Ante la dificultad para acceder al lugar donde se encontraba la víctima, desde el 112 Galicia se solicitó la intervención de los Bomberos de Vigo. También se informó a agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

En estos momentos, los equipos de emergencia continúan trabajando en el punto para proceder a la recuperación del cuerpo de esta mujer de avanzada edad, vecina de Bembrive.