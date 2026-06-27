Los termómetros alcanzan los 25 grados en Vigo pero el viento estropea un buen día de playa

Último fin de semana de junio. Los niños están sin clase y muchos trabajadores disfrutan de sus primeros días de vacaciones. El cielo despejado y las altas temperaturas indicaban que iba a ser un buen día en Vigo para disfrutar de la playa, pero el viento torció los planes de muchos vigueses y viguesas.

Según previsiones de Meteogalicia, los termómetros pueden alcanzar este sábado los 25 grados y el color azul celeste domina la estampa olívica desde primera hora de la mañana. Disfrutar de este día en la playa era una decisión lógica para muchos vecinos y vecinas, que no esperaban que el viento les recibiera en Samil.

Así, se ha registrado una estampa extraña en la playa de Samil este mediodía. Sobre las 16:00 horas, los aparcamientos del mítico arenal vigués contaban con bastante espacio libre para estacionar, una situación poco habitual para estas fechas del año.

La imagen de la playa distaba mucho de los grandes días de verano. Gran parte de los valientes que decidieron plantar su toalla y su sombrilla decidieron seguir vistiendo sus camisetas y pantalones cortos, a la espera de que el viento amainara.

Ahora bien, no se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren con el paso de las horas este sábado en el litoral vigués. Las nubes ya asomaban por las Islas Cíes y Meteogalicia espera que haya precipitaciones cuando el sol se esconda tras el horizonte.